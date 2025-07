Operação policial combate venda de produtos de origem criminosa em Ceilândia (DF)

Policiais civis da 15ª Delegacia realizaram uma operação no Shopping Popular de Ceilândia e em duas residências na Estrutural e Sol Nascente para combater a venda de produtos de origem criminosa. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas bancas comerciais e dois mandados domiciliares.



A ação resultou na apreensão de três celulares com registro de furto e 55 sem comprovação legal, além de perfumes, produtos eletrônicos e máquinas de cartão. Celulares furtados em eventos recentes também foram recuperados. As penas para crimes de receptação, associação criminosa e descaminho variam de um a oito anos de prisão.



