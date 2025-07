Operação prende suspeito de baixar e compartilhar vídeos de abuso sexual infantil

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos conduziu uma operação para combater o abuso sexual infantil. Durante as investigações, um homem de 54 anos foi identificado por baixar e compartilhar 587 arquivos relacionados à pornografia e ao abuso sexual infantil. Com um mandado de busca e apreensão, foram encontrados computadores e celulares em sua residência em Sobradinho (DF).



O suspeito confessou que baixava os arquivos com a intenção de promover denúncias, mas a polícia não acreditou na justificativa. Ele responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento desses materiais, com penas que podem somar até 10 anos de reclusão.



