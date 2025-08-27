Operário de 62 anos é resgatado após queda em buraco no Lago Norte, em Brasília

Um homem de 62 anos foi resgatado após cair em um buraco com três metros de profundidade enquanto trabalhava numa obra no Lago Norte, em Brasília. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas para o local.



Após receber atendimento e estabilização devido a lesões no ombro e joelhos, ele foi transportado para o hospital. A causa da queda ainda não foi esclarecida. O incidente ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança em locais de trabalho.



