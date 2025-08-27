Logo R7.com
Operário de 62 anos é resgatado após queda em buraco no Lago Norte, em Brasília

Após receber atendimento e estabilização devido a lesões no ombro e joelhos, ele foi transportado para o hospital

DF no Ar|Do R7

Um homem de 62 anos foi resgatado após cair em um buraco com três metros de profundidade enquanto trabalhava numa obra no Lago Norte, em Brasília. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas para o local.

Após receber atendimento e estabilização devido a lesões no ombro e joelhos, ele foi transportado para o hospital. A causa da queda ainda não foi esclarecida. O incidente ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança em locais de trabalho.

