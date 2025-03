Paradas de ônibus estão sendo destruídas em Ceilândia (DF) e população pede ajuda

Em Ceilândia (DF), moradores estão preocupados com o estado das paradas de ônibus, que têm sido alvo de vandalismo. Na QNM 3, uma parada está com buracos no teto e vidro quebrado, situação recorrente há três meses, segundo passageiros, como relatou uma passageira, que disse que "O pessoal responsável pela parada de ônibus vem, arruma, e depois o vandalismo acontece novamente".



Esse problema também aumenta a sensação de insegurança, com relatos de assaltos. Além disso, o descarte irregular de lixo agrava a situação. A empresa responsável pelas paradas e a Secretaria de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal ainda não responderam sobre a revitalização necessária.



