Parque da Cidade segue cronograma para crescimento de mudas nativas que substituíram pinheiros

No Parque da Cidade, em Brasília, a remoção de mais de 1.600 pinheiros, que apresentavam riscos à segurança, deu espaço para o plantio de 3.100 mudas nativas do Cerrado. Entre as novas espécies estão pau-brasil, jacarandá, e copaíba.



Toddy Moreno, administrador do parque, destacou a colaboração entre o governo e várias entidades na revitalização do local. Para preservar as novas árvores, eventos foram limitados nos estacionamentos 3, 4 e 5. O desafio agora é proteger as jovens mudas de pragas e garantir sua adaptação, com expectativa de um bosque maduro em alguns anos.



