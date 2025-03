Passageira é encaminhada ao hospital após acidente próximo à ponte JK

Um acidente ocorreu próximo à Ponte JK, no sentido Jardim Botânico e bombeiros encontraram dois carros envolvidos na colisão, um deles capotado. Nenhum dos motoristas se feriu, entretanto, uma mulher de 32 anos que era passageira em um dos veículos foi transportada para o Hospital de Base com dores na perna. O incidente destaca a importância de uma direção responsável, especialmente após festivos como o Carnaval. Os bombeiros receberam agradecimentos pelo socorro eficiente nas ruas da capital federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!