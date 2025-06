Passageiros do DF poderão ver em tempo real itinerário de ônibus

A Secretaria de Mobilidade, Transporte e Mobilidade do Distrito Federal está implementando um sistema de monitoramento em tempo real para a frota de ônibus. Em breve, painéis com QR Codes serão instalados nos pontos de ônibus, permitindo que os usuários verifiquem quais veículos estão a caminho.



Atualmente, o monitoramento abrange mais de 3 mil ônibus, gerando dados que ajudam na otimização das operações diárias. Segundo o secretário, a tecnologia permitirá ajustes mais precisos no serviço, beneficiando passageiros.



