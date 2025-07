Pesquisa revela que gastos com time de futebol se tornaram parte do orçamento dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pela Serasa e Instituto Opinion Box revelou que o futebol se tornou um gasto fixo para 81% dos brasileiros. No Centro-Oeste, por exemplo, 63% gastam mais de R$ 150 mensais em produtos relacionados ao esporte, como camisas e transmissões. O estudo apontou que para 61% dos entrevistados essas despesas afetam a economia doméstica. Entre os produtos mais consumidos estão camisas dos clubes, liderando as preferências.



