Pessoas com deficiência visual enfrentam desafios na rodoviária de Brasília

Na rodoviária de Brasília , pessoas com deficiência visual enfrentam desafios significativos. Elzemary, da Associação Brasiliense de Deficiência Visual, descreve como o piso tátil é frequentemente obstruído, dificultando a mobilidade.



Além disso, apenas um dos três elevadores está em funcionamento e as escadas rolantes apresentam defeitos. A situação é agravada pela falta de consciência e respeito da população. A associação realiza campanhas de conscientização e teatro educativo para sensibilizar os usuários e as autoridades locais sobre a importância da acessibilidade.



