Polícia Civil de Goiás prende trio envolvido em assalto onde fizeram família refém

Três homens, incluindo dois adolescentes, foram detidos após roubo violento em Luziânia (GO)

DF no Ar|Do R7

A Polícia Civil de Goiás prendeu três homens envolvidos no assalto a uma família ocorrido em julho. Dois adolescentes de 15 e 17 anos estavam internados por outros crimes e agora respondem pelo roubo à mão armada. O pai dos jovens, Marcelo Souza Cardoso, de 39 anos, já tinha passagens pela polícia e foi preso na Cidade Ocidental (DF). A Justiça determinou internação provisória para os menores por até três anos.

