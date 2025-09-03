Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia Civil do DF desmantela quadrilha que aplicava golpe do falso investimento

Vítimas investiam em plataformas que prometiam grandes retornos, mas eram obrigadas a fazer pagamento de caução

DF no Ar|Do R7

A Polícia Civil do DF, junto com as polícias de Roraima, Bahia, Mato Grosso e São Paulo, realiza uma operação contra uma quadrilha que aplicava o golpe do falso investimento. Liderados por chineses, os criminosos recrutavam brasileiros para dar dicas de investimento pelo WhatsApp.

As vítimas eram levadas a investir em plataformas que prometiam grandes retornos, mas, ao solicitar o saque, eram informadas de um bloqueio e solicitadas a pagar uma caução. Depois disso, as plataformas eram retiradas do ar.

Mais de 400 denúncias foram registradas, e as investigações indicam movimentações superiores a R$ 1 bilhão. Mandados foram cumpridos em diversos estados, resultando na prisão de dois suspeitos e na apreensão de dinheiro e veículos de luxo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Mato Grosso
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Roraima
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.