Polícia Civil do DF desmantela quadrilha que aplicava golpe do falso investimento
Vítimas investiam em plataformas que prometiam grandes retornos, mas eram obrigadas a fazer pagamento de caução
A Polícia Civil do DF, junto com as polícias de Roraima, Bahia, Mato Grosso e São Paulo, realiza uma operação contra uma quadrilha que aplicava o golpe do falso investimento. Liderados por chineses, os criminosos recrutavam brasileiros para dar dicas de investimento pelo WhatsApp.
As vítimas eram levadas a investir em plataformas que prometiam grandes retornos, mas, ao solicitar o saque, eram informadas de um bloqueio e solicitadas a pagar uma caução. Depois disso, as plataformas eram retiradas do ar.
Mais de 400 denúncias foram registradas, e as investigações indicam movimentações superiores a R$ 1 bilhão. Mandados foram cumpridos em diversos estados, resultando na prisão de dois suspeitos e na apreensão de dinheiro e veículos de luxo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas