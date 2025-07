Polícia civil investiga incêndio que matou dois servidores do IBGE

O delegado Ronney Matsui da 30ª DP informou que dois servidores do IBGE foram encontrados mortos após um incêndio em uma reserva ecológica federal. A polícia foi notificada pela Central da Polícia Civil e o local inspecionado. O IML foi acionado para investigar as causas das mortes.



Perícias com drones serão realizadas para determinar a origem do fogo e possíveis crimes ambientais. Segundo o delegado, há a possibilidade de o caso envolver apuração federal devido à localização do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!