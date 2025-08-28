Polícia Civil procura por suspeito de série de latrocínios em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de participação em latrocínios em Ceilândia (DF). Um dos envolvidos, Jonathan Bruno Dias Santos, foi preso durante a Operação Alecto, uma força-tarefa das delegacias 15ª e 23ª.



Os criminosos usavam facas para abordar vítimas entre meia-noite e oito horas da manhã, resultando em dois latrocínios consumados e três tentativas. Outro suspeito permanece foragido. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 197.



