Polícia Civil procura por suspeito de série de latrocínios em Ceilândia (DF)

Um homem foi preso e outro está foragido após série de crimes violentos na região

DF no Ar

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de participação em latrocínios em Ceilândia (DF). Um dos envolvidos, Jonathan Bruno Dias Santos, foi preso durante a Operação Alecto, uma força-tarefa das delegacias 15ª e 23ª.

Os criminosos usavam facas para abordar vítimas entre meia-noite e oito horas da manhã, resultando em dois latrocínios consumados e três tentativas. Outro suspeito permanece foragido. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 197.

