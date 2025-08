Polícia Civil recupera celular furtado em golpe do Paco em Águas Lindas de Goiás

A Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás cumpriu um mandato de busca domiciliar e recuperou um celular furtado durante o golpe do Paco. Neste golpe, uma mulher devolveu uma carteira com dinheiro encontrada na rua e recebeu a promessa de um emprego, mas teve que entregar seus pertences pessoais para estranhos. O delegado responsável pelo caso alertou sobre os riscos dessa prática e orientou a população a jamais deixar seus pertences pessoais com desconhecidos.



