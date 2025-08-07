Polícia de Goiás prende homem considerado segundo maior estelionatário do país

A Polícia Militar de Goiás prendeu um homem que seria considerado o segundo maior estelionatário do país. Somente em Brasília ele tem 25 passagens e este ano teria movimentado R$ 195 mil. Sérgio Luís Dias foi preso em uma agência bancária, enquanto tentava aplicar mais um golpe.



A ação, em Goiânia, foi flagrada por funcionários e resultou na prisão em flagrante. O homem tentou desbloquear um aplicativo bancário após abrir uma conta com documentos falsos. A investigação mostrou que ele adulterou documentos usando um sistema do Detran DF.



