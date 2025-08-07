Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia de Goiás prende homem considerado segundo maior estelionatário do país

Somente em Brasília ele tem 25 passagens e este ano teria movimentado R$ 195 mil; homem foi preso e confessou os golpes

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar de Goiás prendeu um homem que seria considerado o segundo maior estelionatário do país. Somente em Brasília ele tem 25 passagens e este ano teria movimentado R$ 195 mil. Sérgio Luís Dias foi preso em uma agência bancária, enquanto tentava aplicar mais um golpe.

A ação, em Goiânia, foi flagrada por funcionários e resultou na prisão em flagrante. O homem tentou desbloquear um aplicativo bancário após abrir uma conta com documentos falsos. A investigação mostrou que ele adulterou documentos usando um sistema do Detran DF.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito)
  • Goiânia
  • Goiás
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.