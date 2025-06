Polícia investiga de possível latrocínio de serralheiro no Gama (DF)

A polícia investiga a morte de um homem de 58 anos no Gama (DF). O corpo foi encontrado pela irmã na cama, com ferimento na cabeça, na QI 2 do Setor de Indústria. Após tentativas de contato fracassarem, ela utilizou um chaveiro para entrar no local.



Suspeita-se de latrocínio, já que desapareceram uma TV, bicicleta e celular. A 14ª DP registrou o caso como homicídio. A vítima trabalhava como serralheiro e não tinha antecedentes criminais ou desafetos conhecidos.



