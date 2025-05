Polícia investiga empresários que fraudavam contratos de obras com escolas públicas no DF

A Polícia Civil está realizando uma operação nas ruas de Brazlândia (DF) e Taguatinga (DF). Agentes da 18ª delegacia cumprem mandados de busca relacionados a investigações sobre fraude em pesquisas de preço para contratações com escolas públicas, como parte do programa de descentralização da Secretaria de Educação.



A denúncia anônima levou à descoberta de superfaturamento em contratos que totalizam quase R$ 1 milhão. Um casal de empresários e uma funcionária estão envolvidos no esquema, que inclui a criação de empresas fictícias.



