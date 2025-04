Polícia investiga morte de servidor do Ministério da Saúde como caso de latrocínio

A polícia investiga a morte de Joselito Costa Malta, servidor do Ministério da Saúde, como um caso de latrocínio. Desaparecido desde março, o corpo foi achado em decomposição no Vale do Amanhecer, em Planaltina.



Elson Teodoro dos Santos, que prestava serviços a ele, é suspeito de assassiná-lo após a venda de um carro. Após o crime, Elson e seu filho, de 17 anos, teriam levado o corpo para a área rural e um carro da vítima foi encontrado carbonizado. Ele foi preso em 4 de abril e a polícia continua investigando o caso.



