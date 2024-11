Polícia Militar apreende 85 kg de drogas na Rodoviária de Brasília

Durante uma operação de rotina na Rodoviária Interestadual de Brasília, a Polícia Militar, com o auxílio dos cães farejadores do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), apreendeu 85 kg de drogas. A droga estava escondida em três malas e foi encontrada na bagagem de uma mulher, que demonstrou nervosismo ao ser abordada pelos policiais. A mulher foi detida e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Com essa apreensão, o BPCães alcançou a marca de 327 kg de drogas apreendidas em 2024.