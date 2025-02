Polícia Militar apreende drogas e armas em vários pontos do DF na madrugada desta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira (19), a Polícia Militar fez várias apreensões em diferentes regiões. No condomínio Del Lago 2, em Itapoã, um homem foi preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram encontrados um revólver calibre 32 com numeração raspada, uma espingarda adaptada calibre 22, munição de calibre 9mm, além de lança-perfume, maconha, cocaína, crack, uma máquina de cartão e balanças de precisão. Em Samambaia, um outro homem foi detido com uma pistola calibre 380. Já no Recanto das Emas, duas pessoas foram presas com armamento variado, incluindo um revólver calibre 32 e uma pistola de fabricação caseira, além de aproximadamente 10 quilos de maconha e 462 gramas de cocaína. Essa série de apreensões ocorre às vésperas do Carnaval.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!