Polícia Militar apreende maconha avaliada em R$ 99 mil no Recanto das Emas (DF)

Um suspeito foi abordado em sua residência e tentou descartar parte da droga pelo vaso sanitário, mas fracassou

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar realizou a apreensão de drogas avaliadas em R$ 99 mil no Recanto das Emas (DF). Um suspeito foi abordado em sua residência e tentou descartar parte da droga pelo vaso sanitário, mas a tentativa fracassou. A equipe encontrou cerca de 900 gramas de dry ice e porções de skunk, além de rádio e balanças de precisão. Outro homem presente na casa também foi detido durante a operação.

