Polícia Militar destrói 500 kg de pólvora apreendida pela Receita do DF

A Polícia Militar destruiu 500 kg de pólvora apreendida em ações no Distrito Federal. O material explosivo foi analisado pela Polícia Civil e a destruição ocorreu com autorização do Tribunal de Justiça. O Batalhão de Operações Especiais realizou o descarte controlado do material. A operação contou com a participação ainda de peritos e bombeiros para garantir a segurança da população e do meio ambiente.



