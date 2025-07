Polícia Militar do DF inicia projeto social com foco em inclusão e esporte

A Polícia Militar do Distrito Federal iniciou um projeto social na sede do 28º Batalhão. O objetivo é promover inclusão social, cidadania e hábitos de vida saudáveis através do esporte. As atividades incluem jiu-jitsu e boxe.



Atualmente, há 67 inscritos entre crianças, adolescentes e adultos da comunidade. Os organizadores buscam parcerias para garantir a continuidade do projeto, que visa transmitir valores como disciplina, respeito, perseverança e valorização da família. Inscrições podem ser feitas pelas redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!