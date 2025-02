Polícia prende três suspeitos de roubar caminhonetes após perseguição na BR-060

Uma perseguição policial cinematográfica resultou na prisão de três homens, suspeitos de furtos e roubos de caminhonetes, na BR-060, próximo à saída de Águas Lindas de Goiás. Eles foram interceptados em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado de Goiás e Polícia Militar do Distrito Federal, com o apoio de um helicóptero que os flagrou no momento da fuga. Durante a operação, o trânsito foi bloqueado, causando impacto na região.