Polícia resgata idosa e filha vivendo em condições insalubres no Gama (DF)

No Setor Leste do Gama (DF), a Polícia Civil resgatou uma idosa de 81 anos e sua filha de 52 anos, que viviam em condições insalubres. O local estava cheio de fezes de cães e sem qualquer higiene e uma denúncia anônima revelou a situação. O filho, responsável pela pensão de R$ 12 mil da idosa, foi preso por mantê-las isoladas. A polícia investiga o caso, e outros órgãos de proteção ao idoso foram notificados.



