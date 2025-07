Policiais resgatam mãe e filhos de agressão doméstica no Gama (DF)

No Gama (DF), policiais do batalhão rural resgataram uma mãe e seus filhos durante uma situação de agressão doméstica. O incidente ocorreu em um condomínio na Ponte Alta Norte, entre sábado e domingo.



Desesperada, a mulher pediu ajuda ao relatar que seu companheiro, supostamente sob efeito de álcool e drogas, ameaçou a família. O homem estava agitado, mas não resistiu à prisão. Ele confessou a intenção de cometer homicídio e tem passagens pela polícia. Ninguém ficou ferido.



