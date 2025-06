Posto de combustíveis no Entorno do DF é alvo de três assaltos consecutivos

Um posto de combustíveis no Entorno do Distrito Federal tem se tornado alvo frequente de assaltantes. Neste ano, o comércio sofreu três assaltos, sendo dois apenas neste mês. No último domingo (8), por volta das 19h, uma frentista foi abordada e os criminosos levaram R$ 215.



Na segunda-feira anterior, o prejuízo foi de R$ 720. Os suspeitos sempre chegam em uma moto, com um deles descendo e rendendo os funcionários, e nunca removem os capacetes, dificultando a identificação. A polícia está disponível para qualquer informação sobre os casos.



