Prejuízo de R$ 22 mil: casais furtam 165 óculos em shopping de Luziânia (GO)

Quatro pessoas estão sendo investigadas pelo furto de um quiosque de óculos em um shopping em Luziânia (GO). Dois casais agiram como clientes e furtaram 165 óculos, avaliados em R$ 22 mil. Enquanto um casal monitorava o local, o outro preenchia sacolas com os produtos. O crime foi descoberto pelos funcionários no domingo (1º) e, até o momento, ninguém foi detido. As câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos.



