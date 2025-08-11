Preso homem que matou alvo de facção criminosa no DF

Raimundo Emilio Castro Mendes, conhecido como Vavá, foi preso sob suspeita de assassinar Alex Brito Alves no Recanto das Emas, Distrito Federal. De acordo com as investigações, Vavá, membro de uma facção criminosa, recebeu ordens para matar Alex, que estava foragido após ter matado a esposa e a sogra, além de manter a enteada em cárcere privado em Luziânia (GO), Entorno do DF. A prisão de Vavá ocorreu durante diligências policiais em Águas Lindas (GO).



