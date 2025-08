Primeiro hotel social do DF atende mais de mil pessoas em uma semana

O primeiro hotel social do Distrito Federal atendeu mais de mil pessoas na primeira semana. Localizado no SIA, espaço oferece pernoite com refeição, banho quente e transporte. O serviço é parte do plano da Casa Civil e executado pela Sedes.



As pessoas podem acessar o hotel principalmente pelo Centro POP ou diretamente. A estrutura conta com 200 vagas, incluindo dormitórios e refeitório, além de permitir que os assistidos levem seus animais de estimação.



Os atendidos têm acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, visando a reintegração social. Iniciativas como o programa "Moradia Primeiro" e a reserva de vagas de emprego em empresas contratadas pelo GDF fazem parte do esforço para mudar a trajetória dessas pessoas.



