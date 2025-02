Procon autua escolas particulares por irregularidades nas listas de materiais escolares

Um levantamento feito pelo Procon (Instituto de Defesa do Consumidor) aponta que das 52 escolas visitadas no Distrito Federal, 47 apresentaram irregularidades nas listas de materiais escolares. Foram encontradas cobranças de taxas para materiais coletivos e falta de entrega do plano de execução aos pais. Marcelo Nascimento, representante do Procon, ressaltou a importância de os pais exigirem apenas itens individuais e denunciarem práticas inadequadas. As escolas autuadas têm 30 dias para corrigir irregularidades antes de possíveis multas.