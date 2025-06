Professora é presa por furtar dados de cartões de crédito de colegas de escola do DF

Uma professora temporária da rede pública do Distrito Federal é suspeita de realizar compras pela internet com dados de cartões de crédito de colegas. Após detectarem transações não autorizadas, cinco funcionárias instalaram uma câmera na sala de trabalho.



As imagens flagraram a professora fotografando os cartões das colegas. As compras tinham valores entre R$ 48 e R$ 700. A Secretaria de Educação encerrou o vínculo da professora e garantiu colaboração com as investigações após o flagrante.



