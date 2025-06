Programa GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços gratuitos a Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF)

O programa GDF Mais Perto do Cidadão está em Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF), oferecendo atendimentos gratuitos nesta sexta-feira e sábado, das 9h às 16h. Os serviços, realizados por carretas móveis, incluem atendimento do Na Hora, inscrições para casamento comunitário e mais.



Senhas são distribuídas a partir das 8h. Segundo o subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes, Diego Moreno, a iniciativa busca atender comunidades com serviços gratuitos e inclusivos. "É de extrema importância levar esse serviço para a região", afirmou Moreno. Caso não haja atendimento imediato devido à demanda, é possível agendar em outra unidade próxima.



