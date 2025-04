Programa oferece visitas noturnas guiadas ao Zoológico de Brasília

A partir desta sexta-feira (4), estão abertas as inscrições para o programa Zoo Noturno no Zoológico de Brasília . As visitas ocorrerão todas as terças e quintas-feiras a partir das 19 horas. O valor da inscrição é R$ 50 por pessoa. Alunos da rede pública do período noturno têm isenção, assim como professores se acompanhados de um pagante. Crianças menores de 5 anos não podem participar. Inscrições devem ser feitas pelo email atendimento@zoo.df.gov.br.



