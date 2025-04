Programa Sinpatinhas: conheça o registro gratuito de animais domésticos no Brasil

O governo federal lançou o programa Sinpatinhas, permitindo que cães e gatos tenham um RG animal. O cadastro é gratuito e visa registrar os pets em um banco de dados unificado, proporcionando segurança e facilidade de identificação. O sistema emite uma carteirinha com um QR code, que pode ser fixada à coleira do animal. A iniciativa também facilita o trabalho de ONGs e prefeituras no cuidado de animais abandonados, permitindo microchipagem e cadastro para adoção. Além disso, o programa ProPatinhas apoia ações de castração e combate a maus-tratos.



