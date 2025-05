Projeto divulga iniciativas de preservação do cerrado e cultura de povos tradicionais

Nesta terça-feira (20), inicia o Projeto Cerrado Vivo, com objetivo de divulgar iniciativas de preservação do cerrado e cultura de povos tradicionais. Evento acontece na Praça da Bíblia, em Ceilândia (DF), com atividades até sexta-feira, das 8h às 18h.



Marlei Campos, empreendedor, destaca a importância do projeto: "O cerrado está presente em 14 estados do Brasil e é o segundo maior bioma do país". A programação gratuita inclui visitas guiadas para estudantes, palestras e rodas de conversa com indígenas e quilombolas. A expectativa é de público de 30 mil pessoas, com foco na educação ambiental e na preservação do cerrado.



