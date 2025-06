Projeto oferece atendimentos jurídicos e médicos para idosos em vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal iniciou o projeto Defensoria Longevidade, focado em idosos vulneráveis. A iniciativa, que começou nesta sexta-feira (13), oferece orientação sobre renegociação de dívidas e questões previdenciárias, além de atendimentos médicos e psicossociais.



Até as 15h, os idosos podem acessar os serviços gratuitamente, graças à parceria com 23 organizações. Conforme Emmanuela Saboya, subdefensora Pública-Geral, "é um abraço à Defensoria para esses nossos idosos que já fizeram tanto por nós e agora é hora de receber".



