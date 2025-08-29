Quarta edição da Caravana de Proteção Animal acontece em Ceilândia (DF) neste sábado

A Praça do Trabalhador na QNM 13, ao lado da Administração Regional de Ceilândia (DF), receberá a quarta edição da Caravana de Proteção Animal. O evento será promovido pela Secretaria de Segurança Pública e oferecerá atendimentos jurídicos e emissão de documentos. A programação inclui desfile dos cães policiais, atendimentos veterinários, sorteio de cursos técnicos veterinários e orientações com profissionais. Além disso, haverá serviços estéticos para tutores, como barbeiro, cabeleireiro, massagista e design de sobrancelha. O evento ocorrerá das 9h30 às 15h30.



