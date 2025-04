Queixas sobre cobertura de planos de saúde para exames em autistas aumentaram em 5 anos

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, um levantamento do R7 revela que as queixas sobre a cobertura para autistas em planos de saúde aumentaram dez vezes nos últimos cinco anos. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar indicam um salto de 2.082 ocorrências em 2020 para 22.309 em 2024.



As reclamações mais comuns envolvem reembolso e acesso a terapias essenciais como terapia ocupacional e psicoterapia. Segundo especialistas, o aumento das queixas evidencia a dificuldade de acesso a tratamentos indispensáveis. A ANS disponibiliza um número gratuito (0800 701 96 56) para denúncias sobre abusos nos serviços prestados.



