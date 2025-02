Receita apreende R$ 2 milhões em mercadorias irregulares no DF; tinha até chapinha

Na madrugada desta quinta-feira (6), a Receita Federal no DF apreendeu mais de R$ 2 milhões em mercadorias sem nota fiscal. Itens incluíam mini chapinhas de cabelo, depiladores, material de informática, papel de cigarro e 60 mil litros de etanol. Auditores fiscalizaram fraudes em pagamentos e vendas sem documentação no Plano Piloto. Na BR-020, verificaram duas carretas transportando 35 e 26 toneladas de produtos alimentícios com notas irregulares, além de caminhões com óleo de soja, leite e derivados. Um caminhão-tanque com etanol causou prejuízo de R$ 135 mil em impostos não pagos.