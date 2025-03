Receita do DF abre prazo para regularização de débitos para participação no Nota Legal

A Receita do Distrito Federal abriu prazo até 12 de março para regularização de débitos. Contribuintes podem parcelar até 60 meses, com parcelas mínimas de R$ 221,20, exceto para IPTU e IPVA de pessoa física, com valor mínimo de R$ 66,37. Negociação exige pagamento inicial de 5%. Avisos de dívidas são enviados por e-mail, não por ligação ou WhatsApp. Sorteio do Nota Legal acontece em 21 de maio, com prêmio máximo de R$ 1 milhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!