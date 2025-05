Receita do DF apreende $ 1,2 milhão em mercadorias irregulares na BR-020 e BR-060

Em três dias de operação, auditores fiscais da Receita do DF interceptaram mercadorias irregulares avaliadas em cerca de R$ 1,2 milhão. Na BR-020 e BR-060, caminhões transportando 17,5 toneladas de linguiça, 100 mil latas de cerveja e 13 mil caixas de materiais hospitalares foram parados.



Além disso, utilidades do lar e outras mercadorias sem documentação regular foram apreendidas. O material retido soma um crédito tributário de R$ 250 mil. A Secretaria de Economia do DF gerencia os itens não regularizados para possíveis doações.



