Receita do DF apreende R$ 2,3 milhões em mercadorias sem nota fiscal

Os auditores fiscais da Receita do Distrito Federal realizaram uma operação de combate à sonegação fiscal entre quinta e domingo na BR-060. Foram apreendidos dois caminhões com mais de 95 mil quilos de algodão devido a notas fiscais fraudadas.



Outros caminhões transportavam 15 mil garrafas de rum sem nota fiscal e quase 5 mil quilos de carne bovina com irregularidades. Além disso, materiais elétricos, utensílios, cosméticos e confecções foram apreendidos. Ao todo, as mercadorias somam R$ 2.365.000, e os responsáveis foram multados.



