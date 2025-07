Receita do DF faz operação e recupera bebidas, materiais de construção e produtos sem nota fiscal

A Receita do DF intensificou o combate à sonegação fiscal com operações nas principais rodovias. Desde domingo, foram apreendidas 30 mil unidades de óleo de soja e outros produtos em desacordo com a legislação tributária. Na BR-040, uma carreta transportando madeira sem nota fiscal foi interceptada. O valor total recuperado na operação se aproxima de R$ 2,6 milhões.



