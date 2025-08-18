Logo R7.com
Receita Federal apreende 59 mil litros de etanol em ação contra sonegação fiscal no DF

Foram apreendidos ainda 52 mil unidades de cerveja em lata; responsáveis enfrentam multas de até R$ 1 milhão

DF no Ar

Auditores fiscais da Receita Federal realizaram uma operação no Distrito Federal para combater a sonegação fiscal. Foram apreendidos mais de 59 mil litros de etanol hidratado, 52 mil unidades de cerveja em lata e 4.000 colchões.

As ações ocorreram em Ceilândia e nas BRs 060 e 020, além de transportadoras. Os responsáveis enfrentam multas de até R$ 1 milhão. Sonegação é crime, com penas de seis meses a dois anos e multas de duas a cinco vezes o valor do tributo devido.

