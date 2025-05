RECORD Brasília e Banco Sicoob lançam corrida para promover superação na vida pessoal e financeira

A corrida Bora Correr foi lançada em Brasília como uma parceria entre a RECORD BRASÍLIA e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob). O evento acontecerá em 28 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km.



A iniciativa busca fortalecer a saúde e o desenvolvimento pessoal e financeiro dos participantes. O Sicoob, composto por 14 cooperativas centrais, destaca a importância dessa cooperação. A expectativa é atrair muitos corredores, promovendo a ideia de cuidar tanto da saúde financeira quanto do bem-estar físico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!