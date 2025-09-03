RECORD Brasília inicia preparativos para a 17ª edição do Bora de Bike

A RECORD Brasília reuniu apoiadores do Bora de Bike para discutir os preparativos da próxima edição. A reunião contou com coordenadores de grupos de ciclistas do Distrito Federal e Entorno. O evento busca incentivar a prática esportiva e promover convivência entre ciclistas iniciantes e experientes.



As inscrições estão disponíveis no site oficial e os primeiros inscritos receberão um kit exclusivo, que inclui um sacochila, squeeze e camiseta. A retirada dos kits será na sexta-feira anterior ao evento. O evento acontecerá no dia 14 de setembro às 7h na Praça do Buriti.



