Record nas Cidades estará em Samambaia (DF) neste sábado (26)

Neste sábado (26), a RECORD Brasília realizará a 79ª edição do Record nas Cidades. Desta vez, a festa será em Samambaia (DF), a partir das 8h. O evento acontecerá ao lado da Subprefeitura, na Expansão Samambaia Sul. A expectativa é que 5 mil pessoas aproveitem a festa. Além de muita animação, o Record nas Cidades levará diversos serviços a população, entre eles, atendimentos realizados pela Secretaria de Saúde e serviços do Ministério Público e da Defensoria Pública. O evento também garantirá muita música e sorteio de prêmios. As comemorações em Samambaia começam nesta sexta-feira, isso porque a cidade está completando 35 anos.