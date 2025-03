Reparo em cratera que se abriu na garagem de uma casa em Ceilândia alivia moradores

Em Ceilândia, equipes da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) estão realizando reparos em um grande buraco que surgiu na garagem de uma residência, afetando a qualidade de vida dos moradores com água de esgoto. Após uma semana e avisos constantes à Caesb, as obras começaram com o apoio da Defesa Civil e a remoção de estruturas em área pública. Imagens mostram operadores e máquinas no local, trabalhando até mesmo durante o Carnaval, para resolver o problema que trouxe preocupação e incômodo aos moradores.



