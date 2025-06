Rodoviária do Plano Piloto começa a ser administrada por iniciativa privada

Desde 1º de junho, a rodoviária do Plano Piloto é administrada pelo Consórcio Catedral, com um investimento de R$ 120 milhões ao longo de 20 anos. As primeiras melhorias incluem manutenção intensiva das escadas rolantes e elevadores, com um plano de substituir peças desgastadas.



A concessionária obterá receita de aluguéis dos pontos comerciais, taxas de transporte coletivo e explorações publicitárias. Um novo centro de operação foi instalado para garantir a segurança 24 horas por dia. Alguns usuários, como Seu Batista, estão otimistas com as mudanças e esperam por melhorias significativas. Outros, no entanto, expressam preocupações sobre custos adicionais, como a cobrança de estacionamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!